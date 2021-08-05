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Gündem Bir Aleyna Çakır vakası daha! Esra Hankulu ölü bulundu, Ümit Can Uygun...
Gündem

Bir Aleyna Çakır vakası daha! Esra Hankulu ölü bulundu, Ümit Can Uygun...

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili şüpheli durumda olan Ümitcan Uygun, bir başka cinayet haberi ile gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 11:37:00 -
Bir Aleyna Çakır vakası daha! Esra Hankulu ölü bulundu, Ümit Can Uygun...

Aleyna Çakır’ın ölümüyle birlikte gündem olan Ümitcan Uygun’un aynı evde kaldığı Esra Hankulu (25) ölü bulundu.

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü, kadının ölümünün ardından yaptıkları çalışmada Hankulu’nun geceyi Uygun’la birlikte geçirdiğinin tespit edilmesinin ardından Uygun gözaltına alındı.

Aleyna Çakır’ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında ‘uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme’ suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan olay sonrası inceleme başlatan ekipler, evinde ölü halde bulunan Hankulu’nun geceyi Uygun’la birlikte geçirdiğini belirledi. Olay sonrası gözaltına alınan Uygun’un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Evde inceleme yapan ekipler tarafından hayatını kaybeden Hankulu’nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da silahla yaralama izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından çıkacak otopsi raporuyla netleşeceği ifade edildi.

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Yorumlar

Kanuni

Bir şey olmaz ! Tuz koktu .
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Vedad

Kemalist neslin ürünleri ve meyveleri.
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