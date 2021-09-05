Bir alçaklık daha! Ruslar da tehdit etti: Karşılık verirseniz...

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, Suriye'nin güneyinde Dera ilinin merkez mahallelerinden Dera el-Beled'e gece yarısından sonra başlattığı yoğun saldırılar devam ederken, Suriye ayaklanmalarının başlama noktası olan Ömeri Camisi hedef alındı.

Deralı aktivistlerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğu sözcüsü Eymen ebu Nokta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, Dera ilinin merkez mahallelerinden Dera el-Beled’i kontrol altına almak için gece yarısından itibaren başlattığı yoğun yıpratma saldırılarını sürdüğünü söyledi.

Mahalle halkı ve eski muhalifler ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirten Ebu Nokta, rejim güçlerinin herhangi bir eksende henüz bir ilerleme kaydedemediğini bildirdi.

Ebu Nokta, İran destekli 4. Tümenin topçu saldırısıyla Suriye'de ayaklanmaların başladığı Ömeri Camisi'ni hedef aldığını belirtti.

Vurulan camide ciddi maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Ebu Nokta, mahallede ölü veya yaralı olmadığını söyledi.

"Rus komutanlardan tehdit aldık"

Ebu Nokta, Dera'daki muhaliflerin, Esed rejiminin saldırılarına karşılık vermesi halinde, Rus askerlerinin de rejime destek verip saldırı düzenleyecekleri konusunda görüşmelere katılan Rus komutanlarından tehdit aldıklarını aktardı.

Suriye muhalefetinin lideri Muslat, "Dera'da halkımıza karşı işlenen suçun durdurulmaması halinde herhangi bir siyasi süreçte uluslararası topluma olan bağlılığımızın hiçbir anlamı kalmayacak." İfadelerini kullanarak Esed rejiminin Dera'ya yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Bölge halkı adına müzakereleri yürüten Dera Merkezi Komitesi, 4 Eylül'de Esed rejiminin anlaşmayı bozduğunu açıklamıştı.