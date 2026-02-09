  • İSTANBUL
Yaşam Bir adım daha atsa ölecekti! Çatıdan kopan buz kütlesi dehşet saçtı
Yaşam

Bir adım daha atsa ölecekti! Çatıdan kopan buz kütlesi dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kars’ta kaldırımda yürüyen bir vatandaş, binadan kopan kar ve buz kütlesinin hemen yanına düşmesiyle adeta ölümden saniyelerle kurtuldu.

Kars’ta yaşanan olay, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Olay Ahmet Aslan Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir vatandaş, binadan kopan buz ve kar kütlesi üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. O anlar cadde üzerinde bulunan işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çatıdan koparak aşağıya düşen buz ve kar kütlesi, kaldırımda yürüyen vatandaşın hemen yanına düşmesi ve vatandaşın şaşkınlıkla etrafa bakması yer alıyor.

