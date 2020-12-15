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Teknoloji BİP'ten anlık çeviri sistemiyle tercüman özelliği
Teknoloji

BİP'ten anlık çeviri sistemiyle tercüman özelliği

Yerli iletişim platformu BiP, anlık çeviri özelliğiyle kullanıcıların 100’den fazla dilde iletişim kurabilmesini sağlıyor. Bu özellikle Global Mobile Awards ödüllerinde 'en yenilikçi mobil uygulama' ödülünü de aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:20:00 -
BİP'ten anlık çeviri sistemiyle tercüman özelliği

Tüm dünyanın iletişim için yoğun olarak dijital mesajlaşmauygulamalarını kullandığı günümüzde dil bariyerini ortadan kaldıran yerli iletişim platformu BiP, anlık çeviri özelliğiyle kullanıcıların 100’den fazla dilde iletişim kurabilmesini sağlıyor.

BiP’in dünyanın her ülkesinde kullanıcısı olduğunu belirten Turkcell GenelMüdürü Murat Erkan'ın konuyla alakalı yaptığı açıklama şu şekilde:

BiP uygulamamız ile para gönderme, bas-konuş ve kaybolan mesajlar gibi pek çok özelliği küresel rakiplerden önce kullanıcılarımıza sunduk. Global Mobile Awards ödüllerinde ‘En Yenilikçi Mobil Uygulama’ ödülünü almamızı sağlayan ‘Anlık Çeviri’ özelliği sayesinde milyonlarca kişi hiç bilmedikleri dillerde konuşan farklı insanlarla rahatlıkla iletişim kurabiliyor. Bu özellik sayesinde mesajı yazan kişi kendi dilinde yazıyor, okuyan kişi kendi dilinde okuyor. Küresel rekabette bizi daha ileri taşıyacak yenilikçi uygulamalarla iletişimde sınırları kaldırmaya, duvarları yıkmak için çalışmaya devam edeceğiz.

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