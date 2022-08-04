Bipolar bozukluk testi nasıl yapılır? Bipolar kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

Bipolar bozukluğu olan kişilerde en belirgin özellikler ruh durumunda olan değişiklikler ve keskin yapıda davranış bozukluğudur. Bipolar bozukluk genelde erken yetişkinlik dönemindeki bireylerde ortaya çıkar. Bipolar olan bireyler hastalığın sabit olmayan durumu yüzünden bir rahatsızlığı olduklarının farkına varamayabilirler. Bipolar bozukluk hem bu hastalığa sahip kişiler için hem de çevre ve aile için büyük sorunlar ortaya çıkarabilir. Şu anlık bipolar bozukluğunu ortadan tamamen kaldıracak bir yöntem olmasa da kişiye uyan tedavi yöntemleri ile bipolar kontrol altına alınabiliyor. Böyle bipolar bozukluğu olan kişiler normal bir hayat sürdürebiliyor.

Bipolar Bozukluk nedir?

Bipolar Bozukluk diğer adıyla ikiuçlu kişilik bozukluğu, kişinin günlük rutinini önemli şekilde etkiler. Bu noktada Bipolar Bozukluk bireyin bir anda kendisini iyi hissederken bir süre sonra oldukça çökkün hissetmesine neden olur. Mani Dönemi, Hipomani Dönemi ve Majör Depresyon dönemi olmak üzere üç dönemde ortaya çıkar. Bu yüzden içinde bulunduğunuz dönem insanlarla ilişkinizi oldukça etkiler. Bipolar Bozukluk tanısı sadece uzun gözlemler sonucu psikiyatri hekimleri tarafından konur. Eğer ki çevrenizde ya da sizde birazdan okuyacağınız belirtiler varsa mutlaka bir hekime başvurun. Böylece tedavi için önemli bir adım atmış olursunuz. Unutmayın ki var olan psikolojik durumun tedavisi mümkün!

Bipolar bozukluk aşırı uç bir durumdur. Bipolar bozukluğa sahip olan bir kişi, mani aşamada olduğunun farkına varamayabilir. Mani dönem geçtikten sonra davranışlarını sorgulama aşaması ortaya çıkmaktadır. Birçok bipolar hastası çevresindeki kişilerin uyarıları ile hastalığı fark edebilirler.

İleri bipolar bozukluğu teşhisi alan bazı kişiler, diğer hastalara göre daha sık ve şiddetli dönemler geçirebilirler. Bu durum kişinin iş hayatını, arkadaşlık, aile ve özel ilişkilerini etkileyebilir.

Bipolar bozukluğu olan kişiler mani ve depresyon dönemlerinde orada olmayan şeyleri görme, duyma veya koklama gibi garip duygular yani halüsinasyonlar yaşayabilirler. Ayrıca diğer insanlara mantıksız görünen şeylere (sanrılara) inanabilirler.

Bu tip semptomlar tıpta psikoz veya psikotik atak olarak bilinir. Bipolar semptomları kişinin ruh halinde ya da davranışlarında öngörülemeyen değişikliklere neden olabilir ve bu durumda kişinin yaşamında ciddi zorluklar yaşamasına neden olabilir.

Bipolar bozukluğun belirtileri ise;

Mani dönemde;

Aşırı neşe

Olayların merkezinde olma duygusu

Hiperaktivite

Geçmişe oranla daha az uyku

Cinsel dürtülerde artış

Aşırı özgüven

Odaklanmada güçlük yaşama

Halüsinasyon görme

Hızlı konuşma

Yaratıcılık

Alkol ve uyuşturucu kullanımı

Sabırsızlık

Sürekli para harcama

Huzursuzluk gibi duyguların uç noktada yaşanmasıdır.

Depresif dönemde;

Uzun süre uyuma isteği

Yorgunluk

Keyifsizlik

Olaylara konsantre olmada zorluk çekme

Suçluluk hissetme

Umutsuzluk hali

Sürekli kuşku duyma

İştahsızlık

Sanrılar görme

Uyumada zorluk çekme

Çevresindeki insanlarla sürekli tartışma hali

Azalan cinsel istek

İntihar düşünceleri

Günlük işleri yerine getirememe şeklinde görülür.

Karma dönemde ise her iki atağa ait belirtilerinde sıklıkla görüldüğü bir dönemdir. Kişi çok mutlu bir ruh hali içerisindeyken, belirli bir süre sonra kendinden şüphelenibilecek duruma gelebilir.

Bipolar Bozukluk Kaç Yaşında Ortaya Çıkar?

Bipolar genelde 15-25 yaş arasında ortaya çıkar. 65 yaş üstü bireylerde az rastlanmaktadır.

Bipolar Bozukluk Tedavisi

Bipolar bozukluk yaşadığınızı düşünüyorsanız bir uzmandan, doktordan yardım almalısınız. Hastalık ne kadar erken teşhis edilirse, iyileşme sürecinde başarı daha fazla olur.

Tedavide Kendimize Nasıl Yardım Ederiz?

Bipolar bozukluk hakkında araştırma yapın.

Tedavileri araştırın.

Semptomların sebep olduğu davranış bozukluklarını takip edin.

Sağlıklı ve düzenli yaşamaya çalışın.

Bipolar Bozukluk Belirleme Testi

Gün boyu süren depresif hal.

Yapılan etkinlik ve aktivitelerden zevk almama.

İştahta azalma veya artış.

Uykusuzluk veya fazla uyuma.

Yorgunluk ve halsizlik.

Benlik saygısının artması.

Fazla konuşkanlık veya içe kapanıklık.

Fikir değişiklikleri.

Enerji artışı.

Kolay yorulma.

Aşırı sinirlenme.

Aşırı neşelilik.

Dikkat dağılması.

Ümitsizlik.

Kararsızlık.

Tedirginlik.

Güvensizlik veya aşırı güven duyma.

Alışılmışın Dışında Davranışlar

Normalde sevinip, mutluluk duyacağı bir durum karşısında sinirlenmek, memnun kalmamak bipolar bozukluğun bir belirtisidir.

Katalepsi

Çevresindeki bireylerle iletişim kuramamak, kimse ile muhatap olmamak, insanların soru ve hareketlerine tepki vermemek bipolar bozukluk belirtisi olabilir.

Uyku Sorunu

Bipolar bozuklukta çok fazla uykusuzluk görülür. Uyku düzenindeki değişimler en yaygın belirtilerden biridir. Fakat bazı kişilerde fazla uyumada görülebilir.

İntihar Düşüncesi

Bipolar düşüncesi olan kişiler kendilerine zarar vermeyi düşünebilirler. Akıllarını genel olarak ölüm düşüncesi ile doldururlar.