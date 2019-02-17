BiP artık 65 dilde anlık çeviri yapabiliyor

Türk mühendislerin elinden çıkıp dünyaya yayılan yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, önemli bir yeniliğe daha imza atarak bir kez daha adından dünya çapında söz ettirmeye hazırlanıyor. 192 ülkede milyonlarca kullanıcısı olan platform, şimdi de 65 dilde anlık çeviri desteği sunuyor. BiP farklı coğrafyalara ve dillere hitap eden yepyeni özelliğiyle de bir kez daha adından söz ettirecek. Farklı ülkelerdeki kullanıcıların dil engeline takılmadan kesintisiz iletişim kurabilmesi adına iOS kullanıcıları için deneme amaçlı 65 dilde anında çeviri özelliğini devreye alındı. Yakın bir tarihte Android kullanıcıları da 65 dilde anında çeviri özelliği ile dil engeline takılmadan kolayca mesajlaşmaya başlayabilecek.