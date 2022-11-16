Biotrend Enerji’nin9 Aylık Brüt Karında %286 Oranında Yükseliş!

Biotrend Enerji, üçüncü çeyrekte de başarı istikrarını bozmadı. Yenilenebilir enerji sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Biotrend Enerji, brüt kârını 2022’nin ilk dokuz ayında ürettiği elektriğin tamamını YEKDEM kapsamında satarak, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 286 oranında yükseltip 233 milyon TL’ye ulaştırdı.

2022 yılının dokuz aylık döneminde FAVÖK rakamı ise, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 260 oranında yükselişle 260 milyon TL olarak açıklandı.Brüt kâr marjını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23’ten yüzde 28’e yükselten Biotrend Enerji, FAVÖK marjını da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28’den yüzde 32’ye yükseltti.

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı: “2022 yılının en güçlü net kar rakamındayız”

“2022 yılının ilk dokuz ayında, ana ortaklığa ait dönem kârının 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 177 artarak 30 milyon TL’den 84 milyon TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte 2022 yılının en güçlü net kar rakamına ulaşmış olduk.” açıklamasıyla sonuçları değerlendirirken, bu yıl önemli teknolojik projeleri hayata geçirdiklerine de değindi.“Honeywell ile geçtiğimiz günlerde yaptığımız anlaşma kapsamında,Honeywell’in Up Cycle Process Teknolojisini kullanacağız. Karışık plastik atıkların geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine (RPF) dönüştürüleceği tesiste, plastikler için döngüsel ekonominin gelişimi mümkün kılınacak. Proje tamamlandığında, Türkiye’de Honeywell’in Up Cycle Process Teknolojisi kullanılarak ticari ölçekliilk plastik atık geri dönüşüm tesisini hayata geçirmiş olacağız.” şeklinde konuştu