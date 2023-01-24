BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya'dan ayrılıyor

Kovid-19 salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren ve Pfizer ile iş birliği yapan BioNtech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Almanya'nın gündemine oturdu.

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild, Almanya'nın yeni yetenekleri ve yükselen markaları ülkede tutmakta zorlandığını yazarken, "Kovid-19 kahramanları bile ülkeyi terk ediyor" başlığıyla Berlin yönetimini eleştirdi.

Türk bilim insanlarının kanser araştırmaları için operasyonlarını Mainz'dan İngiltere'ye taşıma kararı almasına dikkat çekildi.

Bild'de yer alan haberde, "Eskiden 'Made in Germany' bir kalite işaretiydi fakat bu artık değişti ve giderek daha çok şirket fabrikalarını ve araştırmalarını yurt dışında yapıyor. Ya da tamamen gidiyor. Son örnek Alman Kovid-19 devi BioNTech" denildi.

BioNTech'in Alman bürokrasisi sebebiyle ülkeden ayrıldığına dikkat çekilirken, gazeteye konuşan 55 yaşındaki Özlem Türeci ise, "Almanya'daki siyasetçiler geçici çalışma şartları konusunda nihai karar vermeli" dedi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Bayer ve BASF gibi şirketlerin de üretim yerlerini değiştirdiği belirtilirken bu şirketlerin ise Çin ve ABD'yi tercih ettiğine vurgu yapıldı.