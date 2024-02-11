BioNTech’in ilk kanser ilacı 2026’da piyasada

Almanya'da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Prof. Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan BioNTech, ilk kanser aşılarının 2026 yılına kadar ruhsat alıp piyasaya çıkacağına inanıyor. BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Prof. Şahin, "Uzun vadede kanseri kontrol altına alma ya da ideal olarak iyileştirme yolunda ilerlediğimize inanıyorum" dedi.

İLK DENEYLER BAŞARILI

BioNTech'in cilt, bağırsak, rahim, prostat ve akciğer kanseri gibi kanser hastalıkları üzerine 29 ayrı klinik araştırmasının sürdüğünü belirten Şahin, "2030'a kadar geniş bir kanser tedavisi portföyüne sahip olmak istiyoruz" dedi. Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk deneylerde büyük bir başarı sağlandığını açıkladı.