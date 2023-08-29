BioNTech yeni aşıyı piyasaya sürmeye hazırlanırken TTB de desteğe başladı! Durup durup korku pompalıyorlar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu, BioNTech eylül ayında yeni aşılarını sürmeye hazırlanırken, koronavirüs açıklamasında bulundu.

Virüsün mutasyon geçirmeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, "DSÖ’nün izleme aldığı iki yeni Omicron alt varyantı; EG.5 (Eris) ve BA.2.86’dır. Bunlardan Eris tüm dünyada azalan taramalara karşın, salgında yaz pikine yol açmış ve hastaneye yatışlara da yansımıştır. Pirola olarak adlandırılan BA.2.86 ise hipermutanttır. Aşı ve hastalıkla ilişkili bağışıklıktan kaçabileceği endişe vericidir" denildi.

İnsanlara temelsiz verileriyle korku pompalayan TTB, açıklamasında, "Sağlık Bakanı’nın söylediği gibi yeni varyantların ülkemizde görülmediğini söylemek kanıta dayalı değildir. Çünkü test yapılmazsa virüs de tespit edilemez." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı'nı hedefe koydular!

Açıklamasının devamında Sağlık Bakanlığı'nı hedef almayı sürdüren TTB Pandemi Çalışma Grubu, şunları söyledi:

Ayrıca salgının yeniden alevlenmesine yönelik bir hazırlık da görülmemektedir. Sağlık Bakanlığı web sitesinde COVID-19’a yönelik paylaşılan son veriler Mart 2023’e aittir. Dolayısıyla Sağlık Bakanı’nın konuyla ilgili son açıklamaları da yalnızca salgının eskisi gibi yıkıcı olmayacağına dair teselliye yönelik kalmıştır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Utanmadan hala 'aşı' diyorlar!

Sözü evirip çevirip aşıya getiren TTB yetkilileri, açıklamayı şöyle tamamladı:

Geldiğimiz noktada, Türkiye nüfusunda COVID-19 aşısı ile iki doz aşılananların oranı %62,4’tür. Üç doz aşılananların oranı ise yalnızca %33,1’dir. 2023 senesinde yapılan toplam COVID-19 aşısı sayısı yaklaşık 110 bin, içinde olduğumuz ağustos ayında ise bu sayı yalnızca bin civarındadır. Öyle bir noktadayız ki, ülkedeki sağlık çalışanlarının dahi önemli bir kısmı COVID-19 aşılarından bazılarına güven duymamaktadır. Aşı kararsızlığı, önümüzdeki salgınlar için acil olarak başa çıkmamız gereken en önemli konulardan biri olarak karşımızdadır.