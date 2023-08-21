BioNTech yeni aşısını piyasaya sürmeye hazırlanırken bilim adamları da korku pompalaya başladı!

Alman Doktorlar Gazetesi'nin aktardığı haberde, BioNTech'in geliştirdiği yeni aşıyı eylül ayında Avrupa'ya teslim etmeyi planladığı vurgulandı.

Almanya'da üretilen aşı piyasaya sürülmeye hazırlanırken, medya ve bazı bilim adamları da eş zamanlı olarak düğmeye bastı.

Yapılan haberler ve açıklamalarla yine korku pompalanmaya başladılar.

Prof. Şener: Büyük kentlerde görülebilir!

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da koronavirüse bağlı olarak bir vatandaşın hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Bugün de Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Eris varyantı vakalarına henüz Türkiye'de rastlanmadığını söylese de, okullar açıldıktan sonra büyük kentlerde görülebileceğini ifade etti.

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Prof. Şener'in açıklamasında işaret ettiği tarihin, BioNTech'in yeni aşıyı piyasaya sürmeyi planladığı tarihle bire bir aynı olması dikkat çekti.