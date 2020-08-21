BioNTech ve Pfizer, ikinci Kovid-19 aşı adayının testlerinden olumlu sonuç aldı

ANKARA (AA) - Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması "BioNTech"in geliştirdiği ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının ilk aşama klinik denemelerinden de olumlu sonuç alındığı bildirildi.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in üretim lisansını aldığı "BNT162b2" adlı aşı adayının ABD'de yürütülen birinci aşama klinik denemeleri tamamlandı.

Aşının güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği deneme kapsamında 7 gün arayla 30 mikrogram öçlüsünde uygulanan iki doz aşının, 18-55 yaşlarındaki deneklerde iyileşmekte olan Kovid-19 hastalarına göre 3,8 kat fazla antikor ve bağışıklık hücresi ürettiği tespit edildi.

65-85 yaşlarındaki denek grubunda ise iyileşmekte olan Kovid-19 hastalarına göre 1,6 kat fazla bağışıklık etkisi görüldü.

Olumlu sonuçların ardından aşı adayının daha geniş kapsamlı ikinci ve üçüncü aşama denemelerinin ABD, Brezilya ve Arjantin'de yapılması planlanıyor.

- İlk aşı adayı 2. ve 3. aşama denemelere başlamıştı

BioNTech'in geliştirdiği "BNT162b1" adlı ilk Kovid-19 aşı adayı için Almanya'da yapılan birinci aşama denemelerin ardından ABD ve Çin'de ikinci ve üçüncü aşama denemelere başlamıştı.

RNA temelli iki aşı adayı da Kovid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı İmmünoglobulin G antikorları harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4+ ve CD8+ glikoproteinleri artırmayı amaçlıyor.

ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma ilaç firmalarının üretim lisansını aldığı aşı adaylarının dünya çapında 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde denenmesi amaçlanıyor.

- Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

- 29 aşı adayı, klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 20 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 30 aşı adayı klinik deneme, 139 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyon 900 bini aşarken, 797 binden fazla kişi hayatını kaybetti.