BioNTech aşısından sonra kol ağrısı kaç gün sürer? BioNTech aşı sonrası kol ağrısı ne zaman iyileşir? Biontech aşı sonrası kol ağrısı neden olur? Alman Biontech aşısını olanların genellikle hepsi kol ağrısından şikayet ediyor. Çin aşısı Sinovac aşıda kol ağrısı olmazken neden Biontech aşısında kol ağrısı olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki BioNTech aşıda neden kol ağrısı oluyor? BioNTech kol ağrısı neden olur? BioNTech kol ağrısı ne iyi gelir?

Korona ile etkin mücadele eden ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye hem salgın ile mücadele hem de salgının sona erdirmesi için uygulanan aşı tedariğinde en iyi perfornas sergileyen ülkeler arasında gösteriliyor. Ülkemizde korona virüsünden korunmak için yoğun bir şekilde aşılama süreci başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre günlük aşılama sayısı 1.5 milyonun üzerine çıktı. Ülkemizde Çin'in Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac, Alman aşısı olarak bilinen Pfizer/BioNTech kullanılıyor. Vatandaşlar aşı konusunda tercih yapma hakkına sahipler. BioNTech aşısı olanlar kol ağrısı şikayeti bir hayli fazla. Peki BioNTech kol ağrısı neden olur? BioNTech kol ağrısı ne iyi gelir? BioNTech aşısından sonra kol ağrısı kaç gün sürer? BioNTech aşı sonrası kol ağrısı ne zaman iyileşir?

BioNTech nedir?

BioNTech vücutta nasıl bir seyir izliyor? BioNTech aşılarda virüsün bir parçası olan antijen enjekte edilir. Antijen (virüsün bir parçası) vücuda enjekte edilir. Antijeni tanıdıktan sonra, bağışıklık sistemi, vücudun patojenle bir sonraki karşılaşmasında hazırlık olarak spesifik antikorlar üretir.

BioNTech RNA aşıları

RNA enjekte edilir. RNA vücuda enjekte edilir ve antijenleri kodlamak için talimatlar sağladığı hücrelere girer. Hücre daha sonra antijeni bağışıklık sistemine sunar ve hastalıkla savaşan T-hücresi ve antikor yanıtlarını harekete geçirir.

BioNTech kol ağrısı neden olur?

BioNTech kol ağrısı ne iyi gelir? Aşılardan sonra kolda, özellikle de aşı olunan bölgede hafif şişlik ve ağrı görülebilir. Ancak ağrı genellikle bir gün içinde geçer.

Bunun yanı sıra; baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları ve hafif derecede ateş gibi belirtiler de görülebilir.

Tüm aşı ve ilaçlarda olduğu gibi nadiren alerjik reaksiyonlar da olabilir.

Bu belirtiler mRNA aşılarında inaktif aşılara göre biraz daha fazladır. Aşıdan 24 saat sonra yan etkiler devam ediyorsa doktora başvurmak gerekir.

Koronavirüs aşısı yan etkileri nelerdir?

Aşı yapılan yerde şişlik ve ağrı

Baş ağrısı,

Yorgunluk,

Titreme,

Kas ağrıları,

Ateş,

Eklem ağrısı

Ateş, ikinci dozdan sonra daha sık görülmektedir.

Aşı olanların sayısı kaç?

Aşı olanların sayısı aç oldu? Sağlık Bakanlığı canlı korona aşı takip sistemine göre, 20 Haziran 2021, Pazar günü saat 09:25 itibariyle Toplam Yapılan Aşı Sayısı 41.052.899, 1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı 26.700.506, 2 .Doz Uygulanan Kişi Sayısı 14.352.393 kişi olduğu görülüyor.