Okullar açılmadan önce aşılarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yaş sınırının aşağıya çekildiğini duyurdu. Peki, hangi korona aşısı çocuklara yapılabiliyor?

Biontech çocuklara yapılıyor mu? Çocuklarda Biontech aşısının yan etkisi var mı?

Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan 12 yaş üstü çocuklara aşı hakkı tanımlandı. Aşı tercihi ailelere bırakıldı. Dileyenler Alman dileyenler Çin aşısını tercih edebiliyor. Alman aşısı yani Biontech; ABD, Kanada, İsrail gibi pek çok ülkede 12 yaş üstü çocuklara uygulanıyor. Söz konusu gruplarda ciddi yan etkilerin görüldüğü yönünde ise bir bilgi bulunmuyor.

Biontech aşısının yan etkiledi arasında kolda ağrı, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, ateş, titreme gösteriliyor.

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