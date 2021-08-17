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Sağlık Biontech çocuklara yapılıyor mu? Çocuklarda Biontech aşısının yan etkisi var mı?
Sağlık

Biontech çocuklara yapılıyor mu? Çocuklarda Biontech aşısının yan etkisi var mı?

Biontech kaç yaşa yapılıyor? Koronavirüs aşılarında yaş sınırı aşağıya çekildi. 15 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan 12 yaş üstü çocuklar aşılanmaya başladı. Aileler ise çocukları için hangi aşıyı tercih etmeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, Alman aşısı çocuklara yapılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-08-17 10:32:00 -
Biontech çocuklara yapılıyor mu? Çocuklarda Biontech aşısının yan etkisi var mı?

Okullar açılmadan önce aşılarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yaş sınırının aşağıya çekildiğini duyurdu. Peki, hangi korona aşısı çocuklara yapılabiliyor?

Biontech çocuklara yapılıyor mu? Çocuklarda Biontech aşısının yan etkisi var mı?

Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan 12 yaş üstü çocuklara aşı hakkı tanımlandı. Aşı tercihi ailelere bırakıldı. Dileyenler Alman dileyenler Çin aşısını tercih edebiliyor. Alman aşısı yani Biontech; ABD, Kanada, İsrail gibi pek çok ülkede 12 yaş üstü çocuklara uygulanıyor. Söz konusu gruplarda ciddi yan etkilerin görüldüğü yönünde ise bir bilgi bulunmuyor.

Biontech aşısının yan etkiledi arasında kolda ağrı, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, ateş, titreme gösteriliyor.

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Çocuklar için hangi korona aşısı daha iyi? Sinovac 12 yaş üstüne yapılıyor mu?
Çocuklar için hangi korona aşısı daha iyi? Sinovac 12 yaş üstüne yapılıyor mu?

Sağlık

Çocuklar için hangi korona aşısı daha iyi? Sinovac 12 yaş üstüne yapılıyor mu?

 

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