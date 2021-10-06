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Sağlık Biontech aşısında üçüncü doz sonrası en yaygın yan etkiler açıklandı
Sağlık

Biontech aşısında üçüncü doz sonrası en yaygın yan etkiler açıklandı

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre; Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının üçüncü dozunu alan kişilerde görülen yan etkiler tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 01:18:00 -
Biontech aşısında üçüncü doz sonrası en yaygın yan etkiler açıklandı

Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı ile ilgili yeni bir araştırma yayınlandı.

İngiltere'de yapılan araştırma ile Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının takviye dozunu yani 3'üncü dozunu alan kişilerde görülen en yaygın 5 yan etki belirlendi.

Halsizlik ve kolda ağrı en yaygın etkisi

Buna göre, aşıdan birkaç gün sonra her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oldu. Hastaların yüzde 64'ü halsizlik şikayetinde bulundu.

Titreme ve kas ağrısı görülüyor

Her 2 kişiden 1'i baş ağrısı şikayetinde bulunurken çok nadir de olsa ufak bir grupta kas ağrısı ve titremeye rastlandı.

Söz konusu çalışma geçtiğimiz günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlar ile örtüşüyor.

Baş ağrısı ve yorgunluk

Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen CDC, 12 Ağustos ile 19 Eylül arasında üçüncü bir koronavirüs aşısı olan kişileri analiz etmiş ve katılımcıların yüzde 71'i enjeksiyon yerinde ağrı, yüzde 56'sı yorgunluk ve yüzde 43.4'ü baş ağrısı yaşadığını bildirmişti.

Aynı çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 28,3'ü çoğunlukla aşıdan sonraki gün olmak üzere günlük aktivitelerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 1,8'i için tıbbi bakım istendi.

CDC tarafından yayınlanan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 0,1'i hastaneye başvurdu. Raporda tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmasının nedeni belirtilmedi, ancak CDC bu kişileri takip ettiklerini söyledi.

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