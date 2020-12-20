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Sağlık BioNTech aşısında alerji sorunu! FDA araştırma başlattı
Sağlık

BioNTech aşısında alerji sorunu! FDA araştırma başlattı

BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili ortaya çıkan alerjik tepkilerin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından araştırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 02:07:00 -
BioNTech aşısında alerji sorunu! FDA araştırma başlattı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Biyolojik Gelişme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alaska dışında diğer bazı eyaletlerden de Kovid-19 aşısının alerjik etkileri hakkında şikayetler geldiğini ve bunları incelediklerini kaydetti.

Marks, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve İngiltere'deki meslektaşları ile koordineli şekilde çalıştıklarını söyleyerek, "Aşıdaki hangi bileşenin alerjiye sebep olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Alaska eyaletinin Juneau şehrindeki Bartlett Bölge Hastanesinden perşembe günü yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının 2 sağlık çalışanında uygulandıktan sonra 10 dakika içinde "aşırı alerjik tepkiye" yol açtığı belirtilmişti.

Aşının yaygın kullanımına onay verilen İngiltere'de de geçen hafta benzer 2 vaka görülmüş, İngiltere İlaç ve Tıp Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ilaç ve gıdalara aşırı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin, aşıyı vurulmaması gerektiğini belirtmişti.

Almanya'da Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucuları olduğu BioNTech'in geliştirdiği aşı adayı, İngiltere'nin 2 Aralık'ta yaygın kullanımına onay vermesiyle "dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı" olmuştu.

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