Biontech aşı randevusu alan bazı vatandaşlar aşı bulmadıkları için hastaneden döndüklerini ifade ediyor. Söz konusu durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz’da önemli bir paylaşım yapmıştı. Peki, Biontech aşısı bitti mi gelecek mi?

Biontech aşısı geldi mi? Biontech aşısı yapılıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde “MERHABA. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok” paylaşımında bulunmuştu.

Önceden randevu alan bazı hastalar, hastanede kalmadığı için Biontech aşısı olamadıklarını ifade ediyor. Sorunun Çarşamba günü çözülmesi birkaç gün içerisinde sıkıntının tamamen giderilmesi bekleniyor. Vatandaşlar Biontech yoksa Sinovac aşısını da tercih edebilir. Biontech olmadığı için aşı olmayan ve sonraki günleri beklemek isteyenlerin ise MHRS web sitesinden randevularını iptal edip ileri tarihli randevu almaları öneriliyor.

Bakan Koca’nın paylaşımında belirttiği gibi Sinovac stoklarıyla ilgili bir sorun bulunmuyor.