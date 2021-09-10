BioNTech aşıda hatırlatma 3. doz aşı yapılacak mı?

2 doz BioNTech olanların bir doz daha vurulmayacağı sanılırken Sağlık Bakanı Koca, “2 doz mRNA (BioNTech) aşısı olan vatandaşlarımızın da hatırlatma dozuna ihtiyacı olacak” açıklamasını yaptı. Peki 3. doz ne zaman yapılmalı, herkes bu dozu olmalı mı, koronaya karşı sürekli aşı mı olacağız? Hürriyet'in haberine göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, “Aşıların etki düzeyini yükseltebilmek için ikinci doz aşıdan 6 ay sonra hatırlatma dozu yapılma kararı alındı.” dedi.

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık de yaptığı açıklamada “Türkiye’de ilk BioNTech dozları, nisan başında yapıldı. İkinci dozlar ise gecikmeli olarak haziran başında yapılmaya başlandı. İkinci doz tarihini dikkate alırsak ikinci dozdan sonraki 6 ay, kasım-aralık ayına denk geliyor. Dünyada İsrail, Amerika, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde 3. doz uygulaması başladı. 6 milyon kişi henüz hatırlatma dozunu yaptırmadı ancak bunların hemen hepsi Sinovac olanlar. Bu kişiler bir an önce ya Sinovac yaptıracaklar ya da BioNtec ile aşılanacaklar.” ifadesini kullandı.

Aşılamada ne durumdayız?

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 100 milyon 267 bin 925'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 685 bin 318 doz aşı uygulandı. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Kırklareli olarak açıklandı.