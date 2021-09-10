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Korona Virüs BioNTech aşıda hatırlatma 3. doz aşı yapılacak mı?
Korona Virüs

BioNTech aşıda hatırlatma 3. doz aşı yapılacak mı?

BioNTech aşıda hatırlatma ne zaman yapılacak? BioNTech aşı yaptıran 3. doz aşı yaptıracak mı? Soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 2 doz Sinovac aşı yaptıranların mutlaka 3. doz aşılarını yaptırmasını söyledi. Bakan Koca BioNTech aşı yaptıranların hatırlatma dozu yaptırıp yaptırmayacaklarına da cevap verdi. Peki 2 doz mRNA (BioNTech) aşısı olanlar hatırlatma dozu olacak mı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-09-10 08:24:00 - 2021-09-10 08:26:16
BioNTech aşıda hatırlatma 3. doz aşı yapılacak mı?

2 doz BioNTech olanların bir doz daha vurulmayacağı sanılırken Sağlık Bakanı Koca, “2 doz mRNA (BioNTech) aşısı olan vatandaşlarımızın da hatırlatma dozuna ihtiyacı olacak” açıklamasını yaptı. Peki 3. doz ne zaman yapılmalı, herkes bu dozu olmalı mı, koronaya karşı sürekli aşı mı olacağız? Hürriyet'in haberine göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, “Aşıların etki düzeyini yükseltebilmek için ikinci doz aşıdan 6 ay sonra hatırlatma dozu yapılma kararı alındı.” dedi.

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık de yaptığı açıklamada “Türkiye’de ilk BioNTech dozları, nisan başında yapıldı. İkinci dozlar ise gecikmeli olarak haziran başında yapılmaya başlandı. İkinci doz tarihini dikkate alırsak ikinci dozdan sonraki 6 ay, kasım-aralık ayına denk geliyor. Dünyada İsrail, Amerika, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde 3. doz uygulaması başladı. 6 milyon kişi henüz hatırlatma dozunu yaptırmadı ancak bunların hemen hepsi Sinovac olanlar. Bu kişiler bir an önce ya Sinovac yaptıracaklar ya da BioNtec ile aşılanacaklar.” ifadesini kullandı.

Aşılamada ne durumdayız?

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 100 milyon 267 bin 925'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 685 bin 318 doz aşı uygulandı. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Kırklareli olarak açıklandı.

 

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