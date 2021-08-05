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Sağlık BioNTech aşı randevusu veriliyor mu? BioNTech aşıları geldi mi?
Sağlık

BioNTech aşı randevusu veriliyor mu? BioNTech aşıları geldi mi?

BioNTech aşı randevusu al | Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde BioNTech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Son günlerde BioNTech randevularında tedarik sebebiyle aksaklıklar yaşanıyordu. Peki, Alman aşısı geldi mi? BioNTech aşı randevusu veriliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-08-05 16:54:00 -
BioNTech aşı randevusu veriliyor mu? BioNTech aşıları geldi mi?

Türkiye’de 14 Ocak’tan bu yana yaklaşık 75 milyon doz aşı uygulandı. Haziran ayında ise tedariklerle adeta aşı seferberliği başladı. Son bir haftadır ise Alman aşısı randevularında tedarikle ilgili sorunlar yaşanıyordu. Peki, BioNTech geldi mi? BioNTech aşı randevusu veriliyor mu?

BioNTech aşı randevusu veriliyor mu? BioNTech aşıları geldi mi?

Ülkemizde son bir haftadır BioNTech ile ilgili tedarik sorunu yaşanıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sorunun çözüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, “Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız” dedi.

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