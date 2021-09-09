Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde her gün yaklaşık 1 milyon doz aşı yapılıyor. İlk iki doz aşını olanlar ise hatırlatma dozunun ne zaman uygulanacağını araştırmaya başladı. Peki, kimler 3.doz aşı yaptırmalı?

BioNTech 3.doz kaç ay sonra yaptırılmalı? Kimler 3. doz BioNTech olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından mRNA aşılarında da 3.dozun önemli olduğunu ifade etti. Bakan Koca, “2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri 18 yaş üzeri nüfusunun tamamını aşılamış bulunan İsrail'de 2. doz uygulamasından 6 ay sonra vaka sayılarının hızla artış göstermesidir. Yaklaşık 8 milyon nüfusta günlük 10 bin civarında vaka görülmesi, bizim nüfusumuza oranlandığında günde 100 bin vakaya karşılık gelmektedir. Türkiye'de hatırlatma dozu ihtiyacı tespit edilerek uygulamaya erkenden başlanmış, olası 100 bin vakalık etki 20 bin civarında günlük vaka ile sınırlanmıştır” dedi.

Tüm parametrelerin hatırlatma dozu uygulamasının virüse karşı korunmada son derece önemli olduğunu gösterdiğine işaret eden Koca, "Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olmanızı istirham ediyoruz. Görünen o ki, tüm aşı türlerinin sınırlı süreyle koruyuculuğu yüksek seyrediyor. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına alalım." çağrısında bulundu.

Tedbirlere uyum konusunun da Bilim Kurulu'nda ele alındığını aktaran Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirlere uyma konusunda dikkat çekici bir gevşeklik olduğu görülüyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına gösterdiğimiz hassasiyet bir koruma kalkanıdır. Bunlardan asla taviz verilmemeli. Özellikle milyonlarca öğrencimiz yüz yüze eğitime başlamışken." uyarısını yaptı.

BioNTech, mRNA teknolojisiyle geliştirilen bir aşı. Pek çok kişinin Alman aşısı olarak tabir ettiği BioNTech için 3.doz aşı randevunuzu MHRS ya da ALO 182 üzerinden alabilirsiniz.

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