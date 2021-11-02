Türkiye'de koronavirüs aşı uygulaması 14 Ocak 2021'de sağlık çalışanlarıyla birlikte başladı. geride kalan 11 ayda 116 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Ülkemizde Sinovac ve Biontech aşıları uygulanıyor. 2 doz Sinovac olan vatandaşlar temmuz ayından itibaren 2. aşının üzerinden 2 ay geçtikten sonra 3.doz aşılarını yaptırabiliyor. 2 doz Sinovac olanlar 3.doz olarak ya Sinovac ya da Biontech'i tercih edebiliyor. 2 doz Biontech olanlar içinse 3.doz aşı kararı çıkmamıştı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş bir açıklama geldi. Peki, 3.doz Bİontech ne zaman kime yapılacak?

BioNTech 3. doz aşı ne zaman yapılacak? 2 doz BioNTech aşısı olan 3. dozu ne zaman vurulacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te gazetecilerin sorularını cevapladı. 3.doz Biontech için Bakan Koca, bilim Kurulu toplantısını işaret etti.

Koca, Biontech'te 3.dozun ne zaman uygulanacağının henüz belli olmadığını konunun 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Bilim Kurulu'nda görüşüleceğini ifade etti.