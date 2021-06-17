Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizde, Sinovac aşısı ile birlikte Biontech aşısı uygulanıyor. Bu noktada, 1. doz Biontech aşılarını olanlar 2. dozun ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Biontech 2. doz aşı kaç gün sonra yapılmalı?

Biontech aşısı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. Sistem Biontech 2.doz için otomatik tarihi belirliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün. Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda Biontech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Biontech CEO'su Uğur Şahin'in geçtiğimiz günlerdeki görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan Biontech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.