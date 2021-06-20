Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizde, Sinovac aşısı ile birlikte Biontech aşısı uygulanıyor. Bu noktada, 1. doz Biontech aşılarını olanlar 2. dozun ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Biontech 2. doz aşı kaç gün sonra olunmalı?

Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

Biontech aşısı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün