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Korona Virüs Biontech 2. doz aşı kaç gün sonra olunmalı?
Korona Virüs

Biontech 2. doz aşı kaç gün sonra olunmalı?

Biontech 2. doz aşı randevusu kaç gün sonra alınmalı? Koronavirüs ile mücadelede aşılama devam ediyor. Yaş grupları ve öncelik durumuna göre başlayan aşılamada son olarak 35 yaş üzeri vatandaşların aşılamaları başladı. Peki, BioNTech 2. dozdan kaç gün sonra yeni aşı randevusu alınır?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 01:49:00 -
Biontech 2. doz aşı kaç gün sonra olunmalı?

Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizde, Sinovac aşısı ile birlikte Biontech aşısı uygulanıyor. Bu noktada, 1. doz Biontech aşılarını olanlar 2. dozun ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Biontech 2. doz aşı kaç gün sonra olunmalı?

Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

Biontech aşısı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün

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