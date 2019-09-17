0553 313 94 23

Binyamin Netanyahu'nun partisinden 'acil' toplantı kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, İsrail vatandaşı Filistinliler ile sol partileri destekleyen seçmenlerin seçimlere katılım oranının yüksek olduğunu öne sürerek "acil" toplantı kararı aldı.

17 Eylül 2019 Salı 16:19
Binyamin Netanyahu'nun partisinden 'acil' toplantı kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, İsrail vatandaşı Filistinliler ile sol partileri destekleyen seçmenlerin sandığa gitme oranının yüksek olduğunu iddia ederek kurmaylarını "acil" toplantıya çağırdı.

  • İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında

Likud'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, parti kurmayları yerel saatle 14.00'de Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutunda Netanyahu başkanlığında "acil" toplanacak.

Açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinliler ile sol partileri destekleyen seçmenlerin sandığa gitme oranının "yüksek" olması nedeniyle acil toplantı kararı alındığı belirtildi.

Likud, Filistinliler ile sol seçmenlerin sandığa gitme oranının yüksek olduğunu ileri sürse de Netanyahu'nun rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı bu iddiayı reddetti.

Mavi-Beyaz'dan yapılan açıklamada ise, seçimlere katılım oranının sağ seçmenin yoğun yaşadığı bölgelerde daha fazla olduğu, başkent Tel Aviv gibi sol seçmenin ağırlıktaki bölgelerde ise seçimlere katılım oranının 9 Nisan'daki seçime göre daha düşük kaldığı ileri sürüldü.

Katılım oranı bir öncekine göre yüksek

Öte yandan İsrail Merkez Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 12.00'ye kadar seçimlere katılım oranın yüzde 26,8'e ulaştığı ifade edildi.

Bu oranın bir önceki seçimlerin yapıldığı 9 Nisan'dan yüzde 2 daha fazla olduğuna dikkati çekildi.

Netanyahu bunu hep yapıyor

Başbakan Netanyahu, 9 Nisan ve 2015'teki seçimlerde de benzer taktiği kullanarak oyunu artırmayı başarmıştı.

İsrail Başbakanı 2015'teki seçimlerde, seçim günü öğleden önce sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor." demişti.

Netanyahu'nun bu sözleri ırkçı olmakla eleştirilmiş, seçimlerde ikinci parti olan merkez-sol eğilimli Siyonist Birlik lideri İzak Herzog, İsrail Başbakanı'na, "Arap seçmenlerden özür dilemesi" çağrısında bulunmuştu.

Bu sözleriyle radikal İsrail seçmenini kendisine oy vermesi için sandığa yönlendirmeyi hedefleyen Netanyahu, seçim bittikten sonra ise yaptığı bu kışkırtıcı açıklamalarından dolayı özür dilemişti.

Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimde de seçim yasaklarını delerek oy verme işlemleri devam ettiği sırada sözde oy oranlarını gösteren bir grafik yayınlamış ve sol partilerin çok önde olduğunu öne sürerek sağ seçmenden sandığa gitmesini istemişti.

Bu seçimde de yasakları çiğnemeye devam eden Netanyahu, bu sabah itibariyle sosyal medya hesabından oy kullanma oranlarını gösterdiğini iddia ettiği bir belge yayınlayarak yine sol partilerin önde olduğunu ileri sürerek Filistinli partilerin destek verdiği sol bir hükümetin kurulmasını önlemek için sağ seçmeni sandığa gitmeye davet etti. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 16:19
  1. Binyamin Netanyahu
  2. İsrail
  3. seçim
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında Kaybolmaya yüz tutan meslekler Safranbolu'da canlandırıldı
    1. "Ahilik Haftası" etkinlikleri..
    2. FIFA'nın 2019 yılı ödül töreninin..
    3. Hudut birlikleri yüzlerce göçmeni..
    4. Trabzonspor eksik kadroyla Getafe ile..
    5. Binyamin Netanyahu'nun partisinden..
    6. Polis koruması altında Fanatik..
    7. Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış:..
    8. Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ..
    9. Türk savaş gemisi Bulgaristan'da!
    10. Kayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık..
    11. Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi..
    12. Bakan Akar'dan kritik Yunanistan..
    13. Yükseköğretim Kurulundan açıklamaya..
    14. Bolu'da orman yangını!
    15. 15 Temmuz gazisi Mustafa Aldı..
    16. BM'den ihtiyaçlar için İdlib'e 30 tır..
    17. Güneydoğu'nun kadim tarihine Jolly'nin..
    18. Hafter destekçisi BAE'den hava saldırısı
    19. Türkiye'den Venezuela'daki mutabakata..
    20. Yapılan gözlemlerde en büyük kütleli..
    21. WhatsApp'ta büyük değişim! 100 MB'a..
    22. Sezen Zambak kimdir? Ege Üniversitesi..
    23. Ambulans helikopter prematüre bebek..
    24. Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği..
    25. FETÖ'nün yargıdaki kritik ismine 15..
    26. Erin Motorun ürettiği Yüzde 100 yerli..
    27. İngiliz milletvekillerinden Suriye'de..
    28. 'Gerillaya katılımlar olacak, savaşlar..
    29. Türkiye'den Afganistan hükümetine..
    30. Altay tankı için üretim başladı
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler