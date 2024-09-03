  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ dersi! Sinan Burhan söyledi Barış Yarkadaş kıvırdı

İsrail'de Gazze çatlağı! Soykırımcı komutan istifa etti

Sert düşüş yaşandı Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum

Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de şok hamle! Herkes şaşkın

Müge Anlı, Narin Güran ile ilgili sessizliğini bozdu! 'Haberini vermiş olayım' diyerek duyurdu

Ahmet Hakan'dan o saçmalığa destek geldi! Dağılın, tartışılacak hiçbir şey yokmuş

İngiliz turistten Türkiye ile ilgili acı itiraf: Her adımımda kazıklandığımı hissettim

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için bunlara dikkat

MİT'in Mossad operasyonundan çarpıcı detaylar! Türkiye'de yediği haltlar ifşa oldu!

Erman Toroğlu köpürdü! “Hıyarsın Erman hıyar"
Dünya Binlercesi hastanelik oldu! Sel felaketi o ülkeyi vurdu: 71 ölü
Dünya

Binlercesi hastanelik oldu! Sel felaketi o ülkeyi vurdu: 71 ölü

Yeniakit Publisher
2024-09-03 16:09:00 -
Binlercesi hastanelik oldu! Sel felaketi o ülkeyi vurdu: 71 ölü

Bangladeş’te şiddetli yağışların neden olduğu selde 71 kişi hayatını kaybederken su kaynaklı hastalıkların artmasından endişe ediliyor.

Bangladeş’te etkili olan muson yağışları sele neden oldu. Ülkede son iki hafta içinde büyük yıkıma neden olan muson yağışlarından 5 milyon kişi etkilendi. Milyonlarca kişinin evlerinde mahsur kaldığı yağışlarda 71 kişi de hayatını kaybetti.

Yetkililer, selin vurduğu 11 bölgede 580 bin ailenin mahsur kaldığını açıklarken halkın acil gıda, temiz su, ilaç ve kuru kıyafete ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Öte yandan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan ön değerlendirmeye göre, 282 milyon dolar değerinde mahsul zarar gördü ve 1.4 milyondan fazla çiftçi bu durumdan etkilendi.

Beş bin kişi hastanelik oldu

Sel sularının çekilmesinin ardından su kaynaklı hastalıkları artmasından endişe ediliyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 5 bin kişinin ishal, cilt enfeksiyonu ve yılan sokması şikayetiyle hastaneye başvurduğu kaydedildi.

İyilik Yolu’ndan selden etkilenen Bangladeş’e acil yardım
İyilik Yolu’ndan selden etkilenen Bangladeş’e acil yardım

Aktüel

İyilik Yolu’ndan selden etkilenen Bangladeş’e acil yardım

Zulüm gören Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'e sığınıyor!
Zulüm gören Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'e sığınıyor!

Dünya

Zulüm gören Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'e sığınıyor!

Türkiye yardım elini uzattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Türkiye yardım elini uzattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Gündem

Türkiye yardım elini uzattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

İDDEF’ten Sel Felaketi Yaşayan Bangladeş’e Acil Yardım
İDDEF’ten Sel Felaketi Yaşayan Bangladeş’e Acil Yardım

Aktüel

İDDEF’ten Sel Felaketi Yaşayan Bangladeş’e Acil Yardım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23