Binlercesi hastanelik oldu! Sel felaketi o ülkeyi vurdu: 71 ölü

Bangladeş’te etkili olan muson yağışları sele neden oldu. Ülkede son iki hafta içinde büyük yıkıma neden olan muson yağışlarından 5 milyon kişi etkilendi. Milyonlarca kişinin evlerinde mahsur kaldığı yağışlarda 71 kişi de hayatını kaybetti.

Yetkililer, selin vurduğu 11 bölgede 580 bin ailenin mahsur kaldığını açıklarken halkın acil gıda, temiz su, ilaç ve kuru kıyafete ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Öte yandan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan ön değerlendirmeye göre, 282 milyon dolar değerinde mahsul zarar gördü ve 1.4 milyondan fazla çiftçi bu durumdan etkilendi.

Beş bin kişi hastanelik oldu

Sel sularının çekilmesinin ardından su kaynaklı hastalıkları artmasından endişe ediliyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 5 bin kişinin ishal, cilt enfeksiyonu ve yılan sokması şikayetiyle hastaneye başvurduğu kaydedildi.