Binlerce yıllık keşif: İlk defa Kuzey Britanya’daki yerde bulundu! En eski insan kalıntıları keşfedildi

Heaning Wood Bone Mağarası’nda ortaya çıkarılan insan kemiği ve deniz salyangozu kabuğundan yapılmış boncuk analiz edildi ve yaklaşık 11.000 yıl öncesine tarihlendi.

Dr. Rick Peterson ve doktora öğrencisi Keziah Warburton, yerel arkeolog Martin Stables tarafından Cumbria’nın Great Urswick bölgesinde kazılan insan kalıntılarını ve tarih öncesi eserleri inceledi.

Dr. Peterson, “Bu harika bir keşif! Martin’in inanılmaz keşfinin yaklaşık 11.000 yıl öncesine dayandığını ve bize kuzeydeki Mezolitik mezarlara dair net kanıtlar sağladığını doğrulamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, Son Buzul Çağı’nın sona ermesinden sonra İngiltere’deki insan faaliyetinin en erken tarihlerinden biri olduğu için özellikle heyecan verici.” diyor.

2016’dan beri bölgede kazı çalışmaları yapılıyor; insan ve hayvan kemikleri, taş aletler, çömlekler ve deniz salyangozu kabuklarından yapılmış delikli boncuklar keşfedildi.

Ekip, mağarada en az sekiz farklı kişinin gömülü olduğunu kanıtlamayı başardı. İnsan kalıntılarının parçalanmış durumuna rağmen, kalıntılara eşlik eden eserlerden bu kişilerin kasıtlı olarak gömüldüğü sonucu çıkıyor.

arkeofili'nin aktardığı haberde: Reno Nevada Üniversitesi’nden Dr. Chris Jazwa ve meslektaşları, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden akademisyenlerle birlikte bölgeden yedi farklı mezarın radyokarbon tarihlemesini yapabildiler.

Sonuçlar, mağaranın tarih öncesi geçmişte, üç farklı dönemde ölü gömme için kullanıldığını gösteriyor: yaklaşık 4.000 yıl önce, Erken Tunç Çağı’nda; yaklaşık 5.500 yıl önce Erken Neolitik’te; ve yaklaşık 11.000 yıl önce, Mezolitik dönemin erken dönemlerinde.

Araştırmacılar, kabuk boncuklarından birinin, yaklaşık 11.000 yaşında olduğunu ve muhtemelen bir cenaze töreni sırasında kullanılmış olduğunu gösteren bir tarih keşfettiler.

Martin, “En çılgın rüyalarımda bile Erken Mezolitik dönemle bağlantılı bir şey beklemiyordum. Altı yıllık kazıdan sonra her şey, hiç beklemediğim bir yerde sona erdi. Tüm nihai sonuçları duymak için sabırsızlanıyorum. 11.000 yıl önce buraların nasıl olduğunu hayal etmek zor.” diyor.

Daha önceden, insan kalıntılarına İngiltere’nin güneyinde ve Galler’de rastlanmıştı. Ancak geçmiş buzullaşmaların yıkıcı etkisi, bu tür buluntuların Kuzey Britanya’da nadir olduğu anlamına geliyor.

Bu keşiften önce, “en eski kuzeyli” olarak adlandırılan, 2013 yılında Kent’s Bank Cavern yakınlarında 10.000 yıllık bir mezar keşfedilmişti.

Rick, “Bunun gibi mağara mezarlarının, Britanya tarih öncesinin bazı dönemlerinde var olduğu biliniyor ve Heaning Wood mezarları, o dönemdeki cenaze uygulamalarına ilişkin bilgilerimize önemli bir katkı sağlıyor. Kents Bank Cavern’den biraz sonrasına ait tarihlerle birlikte, insanlar bu topraklarda iskan ederken, Britanya’nın tamamının bu süreçte ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.” diyor.

Mağaraya gömüldükten sonra her bireye ne olduğuyla ilgili ayrıntılı bir çalışmayla birlikte, alanla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Francis Crick Enstitüsü’ndeki Antik Geonomi Laboratuvarı’ndan bilim insanları, mağaraya gömülen insanların nereden geldiğini ve nasıl akraba olduklarını gösterebilecek Antik DNA kanıtlarını aramak için mezarlardan örnekler aldılar.