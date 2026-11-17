Hepsi bir bir ortaya çıktı! Mahsun Kırmızıgül, “Abim” dediği Ahmet Kaya için zamanında bakın neler söylemiş?
Mahsun Kırmızıgül, 1999 yılında Ahmet Kaya'ya yönelik protesto sırasında neden ayağa kalktığını yıllar sonra anlattı. Kaya'yı protesto etmediğini savunan Kırmızıgül'ün, Reha Muhtar'ın programında yıllar önce söylediği sözler de yeniden gündeme geldi. 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde Ahmet Kaya'ya yönelik gerçekleştirilen protesto, yıllar geçmesine rağmen tartışılmaya devam ediyor.