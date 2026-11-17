Kırmızıgül'ün son açıklamalarının ardından, yıllar önce Reha Muhtar'ın programına konuk olduğu sırada Ahmet Kaya hakkında yaptığı değerlendirmeler de yeniden gündeme geldi. Programda yaşananları "Yanlış bir geceydi" sözleriyle değerlendiren Kırmızıgül, Ahmet Kaya'nın açıklamalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Kırmızıgül, o programda, "Yanlış bir geceydi. O gece bunların olmaması gerekirdi. Ahmet Kaya, söylediklerini farklı bir dille söylese bugün böyle olmayabilirdi. Kürtçe zaten şu anda serbest... Binlerce Kürtçe kaset var" demişti.