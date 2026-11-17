"SİKKELER VE ZEYTİNYAĞI KÜPLERİ ÇIKTI" Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk, Kadınlar Hali yapılırken gerçekleştirilen çalışmalar sırasında tarihi bir limana ait kalıntıların ortaya çıkarıldığını söyledi. Bölgede yapılan incelemelerde farklı medeniyetlere ait bulgulara rastlandığını belirten Öztürk, "Burada Kadınlar Hali yapılırken buluntulara rastlanılmıştı. Tarihi eski bir liman olduğu ortaya çıktı. Burada Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemine ait bulgular bulundu. Anıtlar kurulu ile birlikte nitelikli bir çalışmanın neticesinde yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 150 metre uzunluğunda bulunan çift taraflı duvarımızın restorasyon çalışmaları tamamlandı. Öncelikli olarak derzlerimizi yeniledik. Enjeksiyon imalatımızı yaptık. En üst kısımda da renklendirme dediğimiz derzlerimi eskittik. Sur duvarı su almasın diye üzerine keeping imalatımızı yaptık. Eski eser işleri kazıdıkça yapıldıkça ortaya çıkan nitelikli işlerdir. İkinci etap ihalemizi yaptık. Bu ihalede sur duvarına dik olarak çeşitli palyler bulundu. Bununda geçmiş döneme ait odacıklar olduğu tahmin edilmektedir. Bununla ilgili 8 metrelik bir kazı imalatı yapacağız. Kazı imalatının sonunda hocalarımızla birlikte gerekli değerlendirmeler yapılacak ve olayın nevi ona göre şekillenecek. Bunu yaptıktan sonra burayı bir seyir terası şeklinde çelik yapılarla güçlendirerek tamamen vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Peyzaj düzenlemesi, aydınlatma, bilgi ve reklam tabelalarıyla birlikte buranın geçmişini anlatan anekdotlar oluşturarak vatandaşlarımıza hizmetine kavuşturacağız. Sur duvarına bitişik olan en kuzeyde bir burcumuz var. Orada yenileme çalışmalarına devam etmekteyiz. Ayakta durma anlamında zor bir yapı olduğu için önce güçlendiriyoruz. Kazıdan çıkan buluntuları müze müdürlüğümüzle birlikte yürütüyoruz. Sikkeler ve zeytinyağı küpleri çıktı. Onlar Müze müdürlüğümüz vasıtasıyla saklanıyor. Burası gemilerin geldiği, ticaretin yapıldığı bir limandı" ifadelerini kullandı.