Sıcak su, ısıtmalı oturma yüzeyi ve sıcak havayla kurutma gibi özelliklere sahip elektrikli kapakların fiyatları ise birkaç yüz dolara ulaşıyor. Bütün bu özellikleri bir arada sunan tam donanımlı akıllı klozetler için birkaç bin dolar ödemek gerekebiliyor. Elektriksiz modeller, su tesisatına bağlanan bir bağlantı parçasıyla kurulabilirken, gelişmiş sistemlerin kullanılması için klozetin yakınında uygun ve topraklı bir elektrik prizi bulunması gerekiyor. Yeni sistemlerin tercih edilmesinde suyla temizlik imkanı, kağıt tüketiminin azaltılması ve kullanım konforu öne çıkıyor.