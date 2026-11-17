Banyolarda yeni dönem: Tuvalet kağıtları tarihe karışıyor, yerine bu sistem geliyor
Japonya'dan dünyaya yayılan akıllı tuvalet sistemleri, tuvalet kağıdı kullanımını azaltan özellikleriyle giderek yaygınlaşıyor. Mevcut klozetlere takılabilen özel kapaklar, ayarlanabilir sıcaklık ve basınçtaki suyla temizlik sağlarken gelişmiş modellerde sıcak havayla kurutma ve ısıtmalı oturma yüzeyi de bulunuyor. Fiyatları 30 dolardan başlayıp birkaç bin dolara kadar çıkan ürünlerin, tuvalet kağıdı kullanımını önemli ölçüde azaltabileceği belirtiliyor.