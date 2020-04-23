  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu

Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı saatler 21.

2020-04-23 21:40:13 -
Binlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu

Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı saatler 21.00 gösterdiğinde evlerinin balkonlarında ve pencerelerine çıkıp İstiklal Marşını okuyarak kutladı.


Kocaeli’de binlerce vatandaş, evlerinin penceresi ve balkonlarında İstiklal Marşı’nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını evlerinde kutlayan vatandaşlar, İletişim Başkanlığı’nın çağrısı sonrasında saat 21.00’de evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.



23 Nisan coşkusunu meşale ve marşlarla yaşadılar


Balkonlara çıkan vatandaşlar, saatler 21.00’i gösterdiğinde bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudular. İstiklal Marşı’nı okuyan çocuğundan yaşlısına binlerce vatandaş, coşkularını marşlar ve şarkılar söyleyerek sürdürdü. İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’nde de mahalle eline Türk bayrağını alarak sokağa çıkan mahalle muhtarını gören vatandaşlar da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı söylemeden önce marşlar okuyup, meşaleler yaktılar. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de sokağa gelerek vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı