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Eğitim Binlerce öğretmeni ilgilendiren sonuçlar açıklandı
Eğitim

Binlerce öğretmeni ilgilendiren sonuçlar açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-18 21:28:00 -
Binlerce öğretmeni ilgilendiren sonuçlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan 'aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ile engellilik durumu ve diğer nedenler'den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme başvuruları sonuçlandı.

Öğretmenlerin, 'MEBBİS' kullanıcı hesabı ile 'MEBBİS' sitesinden sonucu öğrenebileceği belirtildi.

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