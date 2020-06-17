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Binlerce mağdur var! MHP'den soru önergesi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, öğrenci affının tekrar yapılması hakkında TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 22:09:00 -
Binlerce mağdur var! MHP'den soru önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, öğrenci affının tekrar yapılması hakkında TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.

Önergede, “Zorunlu nedenlerden ötürü öğrencilikle ilişkisini kesmek durumunda kalanların mağduriyetini gidermek adına bakanlığınızın bir çalışması var mı?” denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından cevaplandırılması üzerine TBMM Başkanlığına sunulan yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verildi;

1. Türkiye’de çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilen öğrenci sayısı kaçtır?

2. Milli güvenliği tehdit eden, terör propagandası yapan, terör örgütü üyeliği bulunan ve terör suçu işleyip öğrencilikle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere eğitim hayatlarına devam etmek isteyen öğrencilere yönelik bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

3. Zorunlu nedenlerden ötürü öğrencilikle ilişkisini kesmek zorunda kalanların mağduriyetini gidermek adına bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

 

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