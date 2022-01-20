Binlerce mağdur cezaevi yolu gözlüyor!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Uzun süredir gündemde olan genç evlilik mağdurları, haksız yere cezaevlerinde olan eşleri için adaletin tecelli etmesini ve bir an önce serbest bırakılmalarını istiyorlar. Türkiye’nin birçok yerinde genç yaşta evlendikleri için haklarında açılan kamu davaları sonucunda binlerce mağdur “tecavüzcü” yaftasıyla cezaevinde yatıyor.

Çocukları veeşi zor şartlar altında yaşamaya sevk etti!

Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “Genç evlilerin sorunları devam ediyor. Pandemi nedeni ile izinli sayılan resmi nikahlı eşine tecavüzden yargılanan ve hapis cezası alan mağdurlar izin sonrası tekrar hapse girecekler. Devletin resmi nikahı ile evlenen genç evlileri yıllar sonra gelen hapis kararları ile yuvaları dağılma aşamasına geldi. Çocukları ve eşi zor şartlar altında yaşamaya sevk eden bu adaletsiz sistemin bir an evvel son bulması gerekmektedir” dedi.

Bazı dernekler konuyu sulandırdığı için çözülmüyor!

Ergincan şöyle devam etti; “Genç evliler birbirlerini seven ve ailelerin vermeyeceği korkusu ile kaçarak evlenen mağdurlardır. Sözde kadın dernekleri bu konuyu sulandırarak yasalaşmasını engellemiştir. Yaşlı adamlar ile küçük çocukları evlendirecekler, istismarcıları evlendiriyorlar saçmalığı ile bu kanuna engel olmaktadırlar. Hükümetimizin 2022 yılı içinde muhakkak bu kanunu yayalaştırması gerekmektedir.”