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Binlerce liralık ilaç çöp oluyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde öğrenciler evlerinde kullanılmayan miadı dolmuş ilaçları topladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:29
Binlerce liralık ilaç çöp oluyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde öğrenciler evlerinde kullanılmayan miadı dolmuş ilaçları topladı. Çöpe gidecek olan toplam 146 bin liralık ilaç hastane girişinde sergileniyor.


Devlet Hastanesi öncülüğünde, İnegöl kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle başlatılan projeyle öğrenciler evlerinde bulunan miadı geçmiş ilaçları topladı. Bir ay zarfında 6112 kutu ilaç toplandı. İnegöl Devlet Hastanesi girişinde sergilenen ilaçların maddi değeri ise 146 bin 888 lira.


Toplanan miadı geçmiş ilaçlar hastane personeli tarafından tek tek kayıt altına alındı. Ortaya ise korkunç bir rakam çıktı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Devlet Hastanesi cEO Hayrettin Göçmen, "İnegöl çapında başlattığımız proje çerçevesinde, okullarımızda okuyan öğrencilerimizden evlerinden miadı geçmiş ilaçlarını getirmeleri talep edildi.Toplanmış olan miadı geçmiş ve kullanılmayan ilaçlar hastane idaremizce tek tek sayıldı ve not edildi. Öğrencilerin ancak yüzde 10’undan dönüş oldu. Ama ortaya çıkan rakam korkunç. Bu kadar kısa süre içinde toplanan miadı geçmiş ilaç kutusu sayısı tam 6112. Çöpe atılan ve her bir kuruşu yine bizlerden çıkan bu ilaçların toplam maddi değeri ise 146 in 888 TL. Çöpe atılan her bir ilaç ortak kamu kaynağıdır. Lütfen ilaçlarımızı gerektiği kadar tüketelim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:29
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