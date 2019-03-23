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Binlerce kişiye müjde! Süre uzatıldı

Muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:12
Binlerce kişiye müjde! Süre uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyura göre, 25 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri, 26 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. 2018 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannameleri ise 1 Nisan Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar verilebilecek.

Elektronik ortamda beyanname veren mükellefler, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilecek.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:12
  1. beyanname
  2. vergi

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