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Gündem Binlerce kişinin ahını almışlardı! Kıskıvrak yakalandılar
Gündem

Binlerce kişinin ahını almışlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nın 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, yazılı sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıttığı ve soruları alarak sınavı kazandığı tespit edilen 25 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 11:08:00 - 2021-11-30 11:08:19
Binlerce kişinin ahını almışlardı! Kıskıvrak yakalandılar

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yapmış olduğu 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

 

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