Binlerce kişi Sumud ve Gazze’ye destek için İsrail Konsolosluğu’na yürüdü

İşgalci İsrail rejiminin uluslararası sularda Yunanistan kıyılarına yakın noktada Global Sumud Filosu’ndaki 22 tekneye düzenlediği korsan saldırı, dünya genelinde büyük tepki çekti. İstanbul’da da akşam namazının ardından binlerce kişinin katılımıyla, Barbaros Hayrettin Paşa Camii önünden İsrail’in İstanbul Konsolosluğu’na yürüyüş eylemi düzenlendi. İHH ve Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe katılan binlerce kişi ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze halkına ve Sumud Filosu’na destek mesajları verdi. Yürüyüş boyunca ve konsolosluk önünde “Yaşasın Küresel İntifada”, “Nehirden Denize Özgür Filistin”, “Katil İsrail Filistin’den Defol”, “Katil ABD Orta Doğu’dan Defol” sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

“İsrail’in haydutça saldırmasına karşı buradayız”

İsrail Konsolosluğu önünde katılımcılara hitap eden Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsrail rejiminin hukuksuzluğuna ve zulmüne karşı durmak için bir araya geldiklerini söyledi. Kabaktepe, “Bugün biz buradayız, ölen 20 bin masum çocuğun, 20 bin masum kadının hesabını sormak için buradayız. İsrail’in uyguladığı soykırıma karşı insanlığın sesi olan Sumud Filosu gemilerini İsrail’in haydutça saldırmasına karşı olduğumuz için buradayız. Kötülüğü temsil eden Netanyahu ve yandaşlarına karşı olduğumuz için buradayız. Bugün İsrail’in Akdeniz’de, uluslararası sularda uluslararası hukuku bugüne kadar olduğu gibi yeniden hiçe sayarak 170’in üzerindeki aktivisti hapsetmesine karşı duruşumuzu belirtmek için buradayız” dedi.

“Filistin için gösterilen çabaları destekleyeceğiz”

“Gazze’de yıkılan hastaneler yapılsın diye buradayız” diyen Kabaktepe, sözlerine şöyle devam etti: “İsrail artık hapishanelerde hukuksuz infazlar yapmasın diye buradayız. Türkiye’deki ve dünyadaki tüm bu haykırışlar, Allah’ın izniyle İsrail’in sonunu getirecek. Kudüs’ün yanında durmaya, Gazze’nin yanında durmaya, Sumud Filosu ve benzeri Filistin’in sesi olacak her türlü çabayı desteklemeye devam edeceğiz.”

“İsrail, Allah’ın izniyle amacına ulaşamayacak”

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya ise, “İşgal çetesi işgal altındaki Filistin topraklarından 600 mil yani 1000 kilometre ötede Sumud Filosu’na saldırarak, filonun katılımcıların esir ederek dünyaya nasıl bir azgınlık içinde olduğunu bir kere daha gösterdi. İsrail ne Gazze’de, ne Yemen’de, ne Suriye’de ne Lübnan’da ne de İran’da amacına ulaşamadı. Allah’ın izniyle asla da ulaşamayacaklar. Yeter ki müminler hep birlikte zalimler karşısında dik dursunlar ve Allahu Teala’dan başkasına dayanmasınlar” dedi.

“Sumud katılımcıları bir an önce serbest bırakılmalı”

İsrail’in esir aldığı Sumud katılımcılarını bir an önce serbest bırakması gerektiğini belirten YENİAD Başkanı Selman Esmerer, “İsrail bu korsanlığa derhal son vermelidir. Dünya liderlerine sesleniyorum, bu siyonist katillere hesap sorun. Sumud Filosu, bu katliamlara dur demek için, insanlık adına Akdeniz sularında ilerliyorlar” diye konuştu.

Sumud Filosu’nda bulunan Hüseyin Yılmaz da telefonla alandaki katılımcılara seslendi. Yılmaz, “43 gemiyle şu anda hareket ediyoruz. Allah’ın izniyle ambargoyu deleceğiz” dedi.

Eylem, konuşmaların ardından sona erdi.