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Dünya Binlerce kişi çalışıyor! Dünyanın en büyük gıda pazarında yangın
Dünya

Binlerce kişi çalışıyor! Dünyanın en büyük gıda pazarında yangın

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyanın en büyük gıda pazarında yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 18:29:00 -
Binlerce kişi çalışıyor! Dünyanın en büyük gıda pazarında yangın

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyanın en büyük gıda pazarında yangın çıktı.

Fransa'nın başkentine ve çevresindeki bölgeye taze gıdanın çoğunu sağlayan ve gıda pazarları içinde dünyanın en büyüğü olarak bilinen Rungis International Market'te yangın çıktı.

Gıda pazarındaki yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Fransız yetkililer, bölge sakinlerini olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

12 binden fazla kişinin çalıştığı pazarda çıkan yangında, ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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