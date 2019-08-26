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Binlerce kişi Börülce Festivaline akın etti

İzmir’in Torbalı ilçesinde, kırsal kalkınma ve turizmin canlandırılmasının hedeflendiği Börülce Festivali binlerce kişiyi bir araya getirdi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:47
Binlerce kişi Börülce Festivaline akın etti

İzmir’in Torbalı ilçesinde, kırsal kalkınma ve turizmin canlandırılmasının hedeflendiği Börülce Festivali binlerce kişiyi bir araya getirdi. Gösteri ve konserlerle eğlencenin doruğa ulaştığı festival, katılımcılardan tam not aldı


Torbalı Belediyesi, ilçenin önemli tarım ürünlerini ve kırsal merkezleri tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Çapak Mahallesi’nde Bardacık İnciri festivali düzenleyen belediye, bu kez Karakızlar Mahallesi’nde börülce festivali düzenledi.


Vatandaşların önemli geçim kaynaklarından olan börülceyi ve doğası ile kendine hayran bırakan Karakızlar’ı tanıtmak amacıyla bu yıl ilki gerçekleşen Börülce Festivaline binlerce kişi katıldı.


Karakızlar’da kurulan yerli üretici tezgahlarında, köylüler başta börülce olmak üzere organik tarımsal ürünleri satıp ekonomilerine katkıda bulunurken, günün sonunda düzenlenen gösteri ve konserlerle de moral buldu. Mahalleye, Torbalı dışından da çok sayıda ziyaretçi akın etti. İZBAN’dan kalkan ücretsiz taşıma araçları ile festival alanına ulaşan vatandaşlar, Komedi Dans Üçlüsü’nün gösterisi ile kahkahaya boğulurken, Bahar Şahin ve usta ses Coşkun Sabah’ın şarkıları ile de unutulmaz anlar yaşadı.


Coşkun Sabah’ın birbirinden özel parçaları zaman zaman duygulanan, zaman zamanda yerinde oturamayıp oynamaya başlayan katılımcılar, Karakızlar’da unutulmaz bir gün yaşamış oldu. Torbalı’nın doğasına hayran kaldığını ve bu bölgede yetişen ürünler için bu festivallerin çok önemli yer tuttuğunu ifade eden ünlü sanatçı Coşkun Sabah, “Burada olmaktan, bu festivalde sizlerle şarkı okumaktan dolayı çok mutluyum" dedi.


Gün boyu tezgahları gezip üreticilerle yakından ilgilenen ve yine katılımcıları karşılayan Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu da, yoğun katılımın kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Torbalı’da yetişen ürünlerimizi ve güzel köylerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Karakızlar köyümüzde Börülce Festivali düzenledik. Bahar Şahin, Komedi Dans Üçlüsü ve usta ses Coşkun Sabah’ın sahne aldığı festivalimize katılan ve bizimle olan herkese teşekkür ederiz. Burada yüzlerin güldüğünün görmek çok güzel. Önümüzdeki hafta Kurtuluş Şenliği gerçekleşecek. Dolu dolu bir program hazırladık. Tüm İzmir’i 2-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan kurtuluş şenliklerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:47
  1. doğa
  2. konser
  3. sanat

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