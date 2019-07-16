Binlerce kişi bekliyordu! ÖSYM yayınladı ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 14 Temmuz'da düzenlenen 2019-KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorularının tamamına ulaşabilecek. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

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