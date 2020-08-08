Binlerce kez paylaşıldı! Sosyal medyayı sallayan görüntüler

Küçükçekmece'de yaşayan Turgay E. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle akrabalarıyla tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken Turgay E. evinin bakonuna çıkarak tartıştığı akrabalarına evdeki eşyaları fırlatmaya başladı. O esnada dengesini kaybeden şahıs, balkondan aşağıya düştü. O anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Sağlık durumu iyi

Olay sonrası ambulans ile hastaneye kaldırılan Turgay E. bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Konu hakkında güvenlik güçleri soruşturma başlatırken, Turgay E. ve akrabalarının ifadeleri alındı.