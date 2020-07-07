Binlerce gazinin gözü kulağı AYM’de

Muhammet Kutlu Ankara

1993’te Muş’ta yaralanan Muhittin Baran’ın, malul sayılıp kendisine emekli aylığı bağlanması talebiyle SGK’ya yaptığı başvuru reddedilmiş, bunun üzerine Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, mahkeme, Baran’a 684 sayılı KHK gereğince malullük aylığı bağlanmasına hükmetmişti.

SGK’nın istinafa başvurusu üzerine idari mahkeme bu kararı bozmuş ve Baran konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Mağdurlar ve hukukçular, Anayasa Mahkemesi’nden olumlu bir karar çıkmasını bekliyor.

Terörle mücadele sırasında yaralanıp sakat kalan ancak; 1053 sayılı nizamnameye takılan gazilerin hak mücadelesi Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. 28.09.1993’te Muş’ta teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan Muhittin Baran'ın 684 sayılı KHK hükümleri gereğince malul sayılarak kendisine aylık bağlanması talebiyle SGK’ya yapılan başvurunun zımnen reddi işleminin iptal edilmesi amacıyla 2017 yılında avukatı tarafından Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama neticesinde terör saldırısında yaralanan davacıdan 1053 sayılı Nizamname hükümlerine göre derece tespiti istenilmeden, hakkaniyet gereği 3713 sayılı Kanuna eklenen Ek 3. madde (684 sayılı KHK) gereğince malullük aylığı bağlanması gerektiğine hükmedildi.

Acımız daha da katlandı

Karara karşı SGK tarafından istinaf başvurusu yapıldı. Başvuruyu görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi, davacının 3713 sayılı Kanun'un 21. maddesi kapsamında sayılan kamu görevlilerinden olmadığından bahisle Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Yargılama devam ederken Muhittin Baran gazilik haklarına kavuştuğunu göremeden hayatını kaybetti.

Baran'ın oğlu Hüseyin Baran, Akit’e yaptığı açıklamada babasının gazilik haklarına ulaşamadan hayatını kaybetmesi nedeniyle acılarının daha da katlandığını söyledi. Babasının gazilik haklarını almak için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını belirten Baran, babasının ömrü yetmese de, başvurunun olumlu sonuçlanması halinde haklarını aramak için yargı yoluna başvurmuş binlerce terör mağduru ve ailesinin de mağduriyetlerin giderileceğini kaydetti.