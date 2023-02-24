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Dünya Binlerce Filistinli, Yahudi devletinin Nablus katliamına karşı sokaklara indi
Dünya

Binlerce Filistinli, Yahudi devletinin Nablus katliamına karşı sokaklara indi

İstilacı Yahudi ordusunun Nablus'a düzenlediği saldırıya karşılık iman öfkesiyle toplanan binlerce Filistinli, Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te yürüyüşler düzenledi. Tekbirler eşliğinde “Yahudilere misilleme” nâraları atan Müslümanlar, bazı bölgelerde İsrail polisiyle çatıştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 13:31:00 -
Binlerce Filistinli, Yahudi devletinin Nablus katliamına karşı sokaklara indi

İstilacı Yahudi ordusunun Nablus'a düzenlediği saldırıya karşılık iman öfkesiyle toplanan binlerce Filistinli, Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te yürüyüşler düzenledi. Tekbirler eşliğinde “Yahudilere misilleme” nâraları atan Müslümanlar, bazı bölgelerde İsrail polisiyle çatıştı.

“Aslan İni” isimli grubun çağrısıyla sokaklara inen Filistinliler, Nablus, El Halil, Ramallah, Tulkarm ve Beytüllahim'deki Dheisheh mülteci kampında yürüyüşler düzenledi. Yahudiler teyakkuza geçti.

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