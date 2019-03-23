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Binlerce emekli bekliyordu! Pazartesi başlıyor

TOKİ'nin yapacağı sosyal konutlar için emeklilerin başvuru süresi 25 Mart pazartesi itibariyle başlıyor. Konut sahibi olmak isteyen emekliler bu tarihten itibaren bankalara müracaat edebilecekler.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:00
Binlerce emekli bekliyordu! Pazartesi başlıyor

TOKİ’nin 67 ilde satışa çıkardığı 50 bin ucuz sosyal konut için başvurular sürüyor.Konutlara 100 binlerce talep var. Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerindeki yoğunluk bunu gözler önüne seriyor. Kampanyadan yararlanmak için başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerekiyor. 6-22 Mart arasında hiç evi olmayan ve bulunduğu ilde en az 1 yıl oturanlar başvuru yaptı.

Başvuru bedeli 500 lira

Şimdi sıra emeklilerde. 12.5 milyon emeklinin çoğu ev sahibi değil. Projelerden emeklilere de pay ayrılacak. Bu haktan yararlanmak isteyen emekliler pazartesi gününden yani 25 Mart’tan itibaren bankalara müracaat edecekler. Emeklilerin başvurusu 5 Nisan’a kadar devam edecek. 2+1 daireler için 500 lira, 3+1’ler için 1000 lira başvuru bedeli ödenecek.

116 bin TL'den başlıyor

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek. Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte ‘Hak Sahibi Belirleme’ kurası çekilecek. 50 bin konut için en düşük fiyat 116 bin 400 lira, başlangıç taksitleri de 388 lira. 3+1 konutların fiyatları 170 bin 720 liradan başlıyor. Vade 20 yıla kadar uzuyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:00
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