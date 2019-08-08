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Binlerce çam ağacı, yüzlerce zeytin ağacı yok oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan ve 6 saat sonra kontrol altına alınan yangın sonrasında binlerce çam ağacı, yüzlerce zeytin ağacı yok oldu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
Binlerce çam ağacı, yüzlerce zeytin ağacı yok oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan ve 6 saat sonra kontrol altına alınan yangın sonrasında binlerce çam ağacı, yüzlerce zeytin ağacı yok oldu. Arı kovanlarının yandığı, samanların tutuştuğu yangın sonrasından köy halkı korku dolu anları anlattı.


Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve Bayır köyü etrafını saran yangına 9 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçileri müdahale etti. Alevleri söndürmek için Mumcular Mahallesi’ne bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar da seferber oldu. Bazı vatandaşlar yangına müdahale edenlere su ve ayran taşırken, bazıları da ellerine aldıkları kürekler ve süpürgelerle yangın söndürmeye çalıştı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ve orman işçilerine 112 ekipleri müdahale etti. Bayır bölgesinde 40 hektarlık alanda etkili olan yangın ekipler tarafından yaklaşık 6 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Sabaha kadar çalışan orman işçileri soğutma çalışmalarına halen devam ediyor.


Evi son anda yanmaktan kurtulan Gülsüzen Karaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Durumumuz çok kötü oldu. Ben zaten ne yaptığımı bilemedim. Öteyi söndür, beriyi söndür. Malımı mı kurtarayım, canımı mı kurtarayım, evimi mi kurtarayım? 15 metre kala evi kurtardık. Balyalarım bir yandan tutuştu, yataklarımı bir yandan ateş tuttu. Hangi birini kurtarayım diye çalıştım. Kendim zaten bayıldım. Şekerim var, tansiyonum var. Ne yapayım? Evimi kurtardığıma sevindim. Yeşilliğim gitti, oksijenimiz gitti, zeytinlerim gitti. Emeklerimiz gitti. Bu ormanın yanmasının sebebi ne.”


Evinin hemen yanındaki çam ağaçları kül olan Gülsüzen Karaman, “Buraya gelen ‘sen burada 100 yaşına kadar yaşarsın, burada ölmezsin, oksijen alıyorsun’ diyorlardı. Oksijenimiz de elimizden gitti” diye konuştu.


Dursun Karaman adlı vatandaş da çok korktuklarını ifade ederek, “Çok korkunç şeyler yaşadık. Evimizi kurtardık. Devletten Allah razı olsun. Çok yardım ettiler. Çok korktuk, çok çabaladık. Çamlar yandı, yeşillikler gitti” şeklinde konuştu.


Yangında arı kovanları ve zeytin ağaçları yanan Yılmaz Öztürk adlı üretici de, “Yangın ben geldiğimde buraya kadar gelmiş. Geldiğimde bir tane kovan kurtarabildim. Zaten duman zehirliyor. Kaç dediler, ben de kaçtım zaten. Duramazsın yani bunun karşısında. Karşıda zeytinliğim vardı. Orası komple kül oldu. 350 tane zeytin ağacım, belki daha fazlası yandı. Burada da var 250 tane zeytin. Burada en çok hasar bizim” dedi.


Milas ilçesinin Tuzabat bölgesinde çıkan ve havadan karadan müdahale edilen yangın da kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarına kadar Tuzabat’da da soğutma çalışmaları sürdü. 6 hektarlık alanın yandığı Milas ilçesinde de yüzlerce çam ağacı yok oldu. Bodrum ve Milas’taki yangına toplam 19 arazöz 31 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 12 pikap, 14 helikopter, 10 dozer, 10 trayler, 5 itfaiye aracı ile birlikte 125 araç ve 310 personel müdahalede bulundu.


Öte yandan, Bodrum’daki yangına Denizli, Aydın, İzmir, Muğla ve çevre şehirlerden Orman ekipleri de yangına müdahale etmek için Mumcular’a geldikleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
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