Bingöl'ün Kiğı ilçesinden korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.25 civarında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Bigöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.25 civarında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin derinliği yerin 5 kilometre altı olarak açıkladı.
AFAD 3.6 şiddetinde olduğunu açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından verilen bilgiye göre, deprem saat 20.25 sıralarında Bingöl’ün Kiğı ilçesinde meyadana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken. Derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.