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Gündem Bingöl'ün Kiğı ilçesinden korkutan deprem
Gündem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinden korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.25 civarında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 22:10:00 -
Bingöl'ün Kiğı ilçesinden korkutan deprem

Bigöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.25 civarında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin derinliği yerin 5 kilometre altı olarak açıkladı.

AFAD 3.6 şiddetinde olduğunu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından verilen bilgiye göre, deprem saat 20.25 sıralarında Bingöl’ün Kiğı ilçesinde meyadana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken. Derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

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