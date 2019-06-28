87. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında, isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle Bingöl’e 28 münhal kadro açıldı.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, 12 uzman tabip, 5 pratisyen tabip, 2019 yılı ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası kapsamında ise 11 sağlık personeli münhal kadrosunun açıldığını bildirdi.

Açıklamada, “87. Dönem DHY kuraları kapsamında,Bingöl Devlet Hastanesi’ne, 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi, 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 1 Göğüs Hastalıkları, 1 İç Hastalıkları,1 Kardiyoloji,1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,1 Nöroloji,1 Ortopedi ve Travmatoloji,1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,1 pratisyen tabip; Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne, 1 Radyoloji, Solhan’a, 2 pratisyen tabip, Karlıova’ya 1 Aile Hekimliği, 2 pratisyen tabip münhal kadrosu açılmış olup, yerleştirme kurası 05 Temmuz 2019 tarihinde çekilecektir. Ataması yapılan personelin güvenlik soruşturmalarının ardından 1 ay içerisinde gelip görevlerine başlaması beklenmektedir. 2019 yılı haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası kapsamında ise ilimiz geneline, 1 Diş Tabibi, 2 Eczacı, 1 Ebe, 4 Hemşire, 1 Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım), 2 Sağlık Teknikeri (1 Röntgen, 1 Tıbbi Sekreter) olmak üzere toplam 11 atama yapılmış olup, kısa süre içerisinde görevlerine başlamaları beklenmektedir” denildi.