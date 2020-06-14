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Bingöl'den acı haber! Valilik duyurdu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan korucu kurtarılamadı. Acı haberi Bingöl Valiliği verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:00:00 - 2020-06-14 21:14:48
Bingöl'den acı haber! Valilik duyurdu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü önce 5.9 olarak açıkladı, daha sonra 5.8 olarak revize etti. AFAD, Bingöl'de saat 17.34'te 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci "Bir karakolda gözetleme kulesi yıkıdı 3 kişi yaralandı. Köylerde yaklaşık 10 evde çökme oldu" açıklamasını yaptı. Bingöl Valiliği ise enkaz altında kalan korucunun kurtarılamadığını açıkladı.

Bingöl Valiliği "Karlıova / Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine de yer verildi.

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