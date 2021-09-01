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Gündem Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı
Gündem

Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 4 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 22:20:00 -
Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, 29 Ağustos günü Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda çıkan yangın, yer yer kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bölgede Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır’dan toplam 110 kişilik ekip, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 4 itfaiye ve 1 helikopter yoğun bir çalışma yaparak, 4 günün sonunda yangını kontrol altına aldı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, ekiplere gönüllüler, yöre halkı ve jandarma da destek verdi.

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