Bingöl’deki ölüm yolu çözüm bekliyor!

Köyü ortadan ikiye ayıran şehirlerarası yol ile ilgili yaşadıkları sorun ve sıkıntılarını Vali Yardımcısı Kaya'ya anlatan köy sakinleri, yolun yoğun olarak kullanıldığını bundan dolayı ölümlü, yaralanmalı ve maddi kazaların meydana geldiğini söylediler.

Şehirlerarası yolun köyün ortasından geçtiği için köy camisi, köy odası ve taziye evinin yolun batısında kaldığını, köy okulu ve bakkalın ise yolun doğusunda kaldığını söyleyen vatandaşlar, köyden geçen yaklaşık 300 metrelik yola tünel yapılmasını istediler.

Köy sakinlerini dinleyen Vali Yardımcısı Kaya, konuyu tekrar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ileteceklerini belirtti.

Söz konusu yolda yengesini ve çocuğunu kaybettiğini söyleyen Hikmet Kiyançiçek, Vali yardımcısına hitaben yolda bir tünelin yapılması gerektiğini bunun teknik olarak yapılamaması durumunda da köyün istimlak edilmesini istedi.

Köy halkı ve Vali yardımcısının konuşmasının ardından yolda stabilize yol çalışmasının yapılacağı köyün içerisinden geçen yolun ise bakanlıktan gelecek cevaba göre değerlendirileceği ifade edildi.

Son 10 yılda 15 ölüm, 200 yaralamalı kaza yaşandı

Yaklaşık 5 yıldır yapımı başlatılan Erzurum-Bingöl Karayolunun Yenibaşlar köyü mevkiinde son 10 yıl içinde 15 ölümlü, yaklaşık 200 yaralamalı ve yüzlerce maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Son kaza ise önceki gün yolun karşısına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Zahide Kıyançiçek'e bir aracın çarpmasıyla meydana geldi.

Kazadan sonra tepkilerini dile getirmek ve seslerini duyurmak isteyen köy sakinleri yolu trafiğe kapatmıştı. Uzun araç kuyrukları oluşan yola jandarma dışında kimse gelmemiş duyarlı köy halkı, araç sürücülerini daha fazla bekletmemek için yolu trafiğe açmıştı.

Hatalı yol adeta tuzağa dönüştü

Köy sakinlerinden Rıdvan Kıyançiçek yaşadıkları sorunu şöyle anlattı:

"Bu köyde ikamet ediyorum, yaklaşık 10 yıldır bu yolda yaklaşık 200 yaralamalı, 15 vefatlı kaza gerçekleşmiştir. Şu an Karayolları burada yol çalışmalarını sürdürüyor. Geçenlerde aynı yolda Zahide Kıyançiçek adlı genç bir bayana araba çarptı, kendisi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Biz bu konuda yetkililerden acil bir çözüm bekliyoruz. Karadeniz'de dağları delebiliyorlar diğer şehirlerde de her türlü imkanı seferber edebiliyorlar. Biz köy halkı olarak yola bir tünel yapılmasını ya da yolu köyün dışında arka taraftan geçmesini istiyoruz.

Yol adeta tuzağa dönüşmüş, köy tam tepede olduğu için araç içerisindekiler yoldakilerini, yoldakiler ise gelen araçları görmüyor. Bu nedenle yola çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizim ve muhtarımızın tüm çabalarına rağmen sorunumuza bir çözüm bulunmadı. Bu konuda yetkililerin sesimizi duymalarını istiyoruz."